شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من السيدات بلجان مينا البصل غرب الإسكندرية في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، توافد كثيف من السيدات من مختلف الأعمار للادلاء بأصواتهن بانتخابات مجلس النواب 2020.

وشهدت لجنة مدرسة السيدة عائشة الابتدائية المشتركة، صباح اليوم الأحد، والتي تحمل رقم 216، توافد السيدات من مختلف الاعمار للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، وسط التزام تام بارتداء الكمامة وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبا، موزعين على 1160 لجنة فرعية بـ 6 دوائر انتخابية، هي «المنتزه، الرمل، محرم بك، سيدى جابر، العطارين، الدخيلة».

ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدًا فرديًا بـ6 دوائر بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا، هما «الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر».

وبدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة، أمس السبت، استقبال الناخبين بداية من التاسعة وحتى التاسعة مساء، ويستمر ذلك، غدًا الأحد، ليبدأ فرز الأصوات بعد التاسعة مساء الأحد، ويتم تجميع النتائج في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن النتيجة رسميا، وتقرر من لهم حق خوض جولة الإعادة.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، في 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

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وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة، هي، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

إقبال كثيف من السيدات بلجان مينا البصل غرب الإسكندرية

إقبال كثيف من السيدات بلجان مينا البصل غرب الإسكندرية

إقبال كثيف من السيدات بلجان مينا البصل غرب الإسكندرية

إقبال كثيف من السيدات بلجان مينا البصل غرب الإسكندرية

إقبال كثيف من السيدات بلجان مينا البصل غرب الإسكندرية