شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ برامج توعية بالأمراض المعدية ومكافحة كورونا في المدارس بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ تنفيذ البرامج التوعوية في المدارس للوقاية من الأمراض المعدية وخاصة كورونا، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون بين الصحة والتربية والتعليم لمواجهة كورونا.

وقال الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي، إنه تم تحديد مهام المتابعة اليومية لتنفيذ البرامج الثقافية اليومية، والتى تتضمن التربية الصحية ووضع برنامج صحى للطلاب من أجل صحة أفضل في ظل جائحة كورونا، حيث يتم تنفيذ برنامج صحي يومي لأبنائنا الطلاب بالمدارس، تحت عنوان: «من أجل صحة أفضل لأبنائنا الطلاب».

بدورها، قالت الدكتورة ريهام الغزال، مدير التثقيف والإعلام الصحي، بإدارة العريش الصحية إلى أنه تم إطلاق البرامج التوعوية على مستوى جميع مدارس المحافظة بهدف الوقاية والتعليم الصحى لممارسة العادات الصحية اليومية من أجل تعزيز الصحة لأبنائنا الطلاب، وأنه ستكون هناك ندوات تثقيفية على مدار الأسبوع.

وأوضح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه تم وضع استراتيجية للعمل بالزيارات اليومية للمدارس، وتكليف مسؤولي الثقافة بإدارة العريش بتدريب الجيل الجديد من المثقفين الصحيين ميدانيًا، مشيرًا إلى أنه تم تدريب المثقفين الصحيين على البرنامج الصحي اليومي بدءً من الاستيقاظ مبكرًا والارتباط بالنشاط البدني والذهني والاستيعاب الدراسي، وأهمية النظافة الشخصية لحمايتنا من الأمراض، وكذا مكونات الوجبة الصحية المفيدة لحاجة الجسم من العناصر الغذائية، وانتهاء بعودة الطالب من المدرسة، وأهمية الاستحمام الجيد لإزالة الأتربة والدهون والعرق المسببة للأمراض الجلدية والروائح الكريهة وغسل الوجه والقدمين وتغير الجوارب.