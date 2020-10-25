شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بانتخابات النواب.. وفتح جميع اللجان أمام الناخبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا أعمالها لليوم الثاني على التوالي لانتخابات مجلس النواب 2020، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة وبدء انتظام التصويت في اللجان البالغ عددها 511 مركزًا انتخابيًا، و1099 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 مليون و482 ألف و424 ناخب، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأعلن محافظ المنيا، انتظام سير العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان بالمحافظة أمام الناخبين، وتقوم غرفة العمليات الرئيسية برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات .

وأكد المحافظ أن غرفه عمليات المحافظة الرئيسية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية في يومها الاول، حيث سارت الأمور بشكل طبيعي في جميع اللجان الانتخابية.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد أعمالها، في اليوم الثاني من الانتخابات بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة.

وبدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة، أمس السبت، استقبال الناخبين بداية من التاسعة وحتى التاسعة مساء، ويستمر ذلك غدا الأحد«ليبدأ فرز الأصوات بعد التاسعة مساء الأحد، ويتم تجميع النتائج في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن النتيجة رسميا، وتقرر من لهم حق خوض جولة الإعادة.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، في 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

Advertisements

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة هي، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.