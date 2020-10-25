شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والمواد البترولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأحد، على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والمواد البترولية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين، علاوة على إنتظام وصول السلع الأساسية والخضروات والفواكه إلى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تشديد من الرقابة التموينية والحملات لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار المحافظ إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفي حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفي المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص.

من جانبه، أكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إلى توفير احتياجات جمهور المستهلكين من السلع الغذائية والغير غذائية وخاصة الأساسية منها في الحياة اليومية، ومراقبة الأسعار والأسواق، ومراقبة مدى صلاحية السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن متوسط أسعار اللحوم الحية 120 جنيهًا والمجمدة 60 جنيهًا والدجاج 25 جنيهًا والطماطم 3 جنيهات والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل 4 جنيهات والفلفل 8 جنيهات.

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