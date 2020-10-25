شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من الناخبين علي لجان مدرسة محمد الطيب بالغردقة في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية الثلاث بمدرسة محمد الطيب بالغردقة، اليوم الأحد، إقبالا متوسطًا من الناخبين في الساعات الأولى لبدء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني من الانتخاب، وسط إجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا.

وشدد المستشار هاني عيد، رئيس اللجنة، على مسؤولي الصحة على قياس درجة حرارة أي ناخب قبل دخوله للإدلاء بصوته، والالتزام بارتداء الكمامة.

وأقامت مديرية أمن البحر الأحمر بوابة إلكترونية لمرور الناخبين، وقام اللواء أحمد عبدالعزيز، حكمدار البحر الأحمر، بتفقد أعمال التأمين والخدمات باللجان الثلاث بمدرسة محمد الطيب.

ويتنافس على المقعد الفردي بالدائرة ١٦ مرشحًا من الأحزاب والمستقلون.

وبدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة، السبت، استقبال الناخبين بداية من التاسعة وحتى التاسعة مساء، ويستمر ذلك غدا الأحد«ليبدأ فرز الأصوات بعد التاسعة مساء الأحد، ويتم تجميع النتائج في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن النتيجة رسميا، وتقرر من لهم حق خوض جولة الإعادة.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، في 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

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وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة هي، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.