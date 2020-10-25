شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تلتقي رئيس الوزراء الإيطالي وتؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، وذلك عقب فعاليات المنتدى الدولي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، المقام بدولة إيطاليا، بمشاركة الوزيرة ممثلة عن جمهورية مصر العربية، بحضور كل من وزراء صحة (إيطاليا، وتونس، والعراق، وكردستان، وكينيا)، والدكتور كمال الغريبي، رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية.

ونقلت الوزيرة التحيات الطيبة والصداقة الحميمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى دولة إيطاليا حكومة وشعبًا، كما توجهت بالشكر للحكومة الإيطالية لاستضافة هذا المنتدى الضروري فيما يتعلق بأحد أهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم، خاصة خلال تلك الأوقات غير المسبوقة التي تشهد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩».

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة علاقات الشراكة التاريخية طويلة الأمد التي تجمع مصر وإيطاليا، والمتواصلة لتمهيد الطريق لآفاق جديدة من التعاون المثمر في العديد من المجالات، مشيرة إلى التعاون الوثيق في تلك الأوقات الحرجة، من خلال الدعم المتبادل والفوري، للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وذلك بدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة أن تفشي وباء فيروس كورونا كشف عن مدى قوة أو ضعف نظم الرعاية الصحية في العالم، كما أدى إلى أزمة اقتصادية عالمية، مشيرة إلى قدرة دولة إيطاليا على اتخاذ تدابير وقائية ساعدت العالم من خلالها في اكتساب الخبرات والمعرفة الحقيقية لإدارة الأزمة التي تختلف من بلد إلى آخر، وفقًا للتركيبة السكانية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمعايير والقيم المحلية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية وضرورة التضامن والتكاتف بين البلدان، حيث إن تلك الأزمة الصحية غير المتوقعة أعادت التعاون بين المجتمع الدولي وإعادة بناء اقتصاد عالمي ونظام رعاية صحية أكثر عدلاً وشمولية، حيث يتمتع كل فرد بحق متساوٍ في الحصول على أفضل الخدمات الطبية المتاحة.

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