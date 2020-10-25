شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تزور المستشفى الإيطالي العالمي «بومبينو جوسو» بالفاتيكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة زارت على هامش تواجدها في ايطاليا، مستشفى (بومبينو جوسو) ( الطفل يسوع) للأطفال في دولة الفاتيكان، ورافقها كل من (يؤنس جيد) السكرتير الشخصي السابق للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ومسئولة الخدمات الصحية في الفاتيكان (ماريلا انوك).

وقال «مجاهد»، أن الوزيرة تفقدت أجنحة الرعاية المركزة والعناية المخصصة لحالات قلب الأطفال وزراعة القلب، كما تفقدت أجنحة ما بعد الجراحات المتقدمة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين المستشفى ووزارة الصحة المصرية، تمهيدًا لبناء مستشفى خدمي مثيلتها للأطفال بمصر يضم نفس الأقسام ليكون نسخة مصرية من المستشفى الإيطالي العالمي والتي تستقبل سنويا آلاف الأطفال من 46 دولة من أجل التشخيص وتقديم العلاج المتقدم، وسيتم التعاون في مجالات تدريب الأطباء، ونقل نظم الإدارة والتشغيل بالمستشفى.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة زارت مركز الأبحاث الإيطالي بالعاصمة الإيطالية روما، واطلعت على العديد من المجالات البحثية التي يقدمها المعمل، وتم مناقشة سبل التعاون لإنشاء مركز أبحاث علمية ومعامل بحثية متخصصة في الأمراض الوراثية والمناعية في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمراض الوراثية للأطفال من حيث العلاج والجراحات وإجراء الأبحاث المشتركة في المجالات المتقدمة خاصة ما يتعلق بالطفرة العلاجية في مجال الجينات، حيث تم الاتفاق على ايفاد بعثات تعليمية مكثفة لنقل الخبرات الإيطالية.

وزيرة الصحة خلال زيارتها مستشفي الاطفال بالفاتيكان

وزيرة الصحة خلال زيارتها مستشفي الاطفال بالفاتيكان