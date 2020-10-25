شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 264 ألف طالب وطالبة ضد الالتهاب السحائي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية العاملة ضمن حملة تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، قامت بتطعيم ٢٦٤٥٢١ طالبا، وذلك منذ بدء العام الدراسي الجديد بنسبة تغطية بلغت ٨١%، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وأوضح وكيل الوزارة أن صحة الشرقية تستهدف تطعيم ٥٠٥١٥٢ طالبا ضد الاتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة، وأيضاً تطعيم ٣٧٧٥٨٦ طالبا بالتطعيم الثنائي للصفين الثاني والرابع الابتدائي.

وأكد الدكتور هشام مسعود أنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، مشددا على الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية والطلاب بمدارس المحافظة.

وأضاف «مسعود» أن الفرق الوقائية، وفرق صحة البيئة، والثقافة الصحية، قامت أيضاً بالمتابعة المكثفة على كافة مدارس المحافظة، لمتابعة تنظيم خطة الدولة الوقائية، مع ترك المسافات بين كل طالب وآخر، وارتداء جميع الطلبة للكمامات، والتهوية الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية للطلبة والمعلمين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩».