شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام المطر.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى مساء بفرصة سقوط ( 20 %) .

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة- كفرالشيخ- ..... ( 50 % ) .

وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية- مطروح – سيدي براني- بلطيم..... ( 70 % ) .

وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة «دمياط – بورسعيد -..... ( 90 % ) .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء ( 50 % ) .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس .

ويتوقع الخبراء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد .

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ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «28- 19»، الإسكندرية «27 – 20»، قنا «31- 20»، الأقصر «32– 21»، أسوان «32 – 23» .