شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تتابع سير العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، وانتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في يومها الثاني، موضحا أنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية وبدء عملية التصويت بجميع المقار الانتخابية، والبالغ عددها ٣٦٣ مقرا، و١١٦٠ لجنة فرعية و٦ لجان عامة، بإجمالي عدد ناخبين ٤٠٦٧٩٠١ ناخب على مستوى المحافظة.
وأكد محافظ الإسكندرية أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أى مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات. لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز، بحضور اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري بالمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.
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