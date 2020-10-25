شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام انتخابات النواب في الوادي الجديد لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عملية التصويت على مستوى اللجان الانتخابية في اليوم الثانى من التصويت بإنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، حيث شهدت اللجان الإنتخابية توافد متزايد منذ اللحظات الاولى من التصويت، بالإضافة إلى إنتظام عمل اللجان وسط الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية والتزام الناخبين بالتقاعد .

الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

ويواصل المرشحين في دائرتى الخارجة والداخلة حشد الناخبين وتوفير سيارات بالاحياء والقرى وذلك لرفع نسبة وكثافة التصويت في اليوم الثانى، بهدف تقرير الأصوات في ظل أن الناخب يختار مرشح واحد فقط سواء في دائرة الخارجة أو الداخلة .يذكر ان الوادى الجديد تضم 178315 ناخبا ً مقيدين في الجداول الإنتخابية للتصويت في إنتخابات مجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة على مدار يومى التصويت في ظل ان المحافظة تقع ضمن محافظات الجولة الأولى من الإنتخابات البرلمانية، وتضم المحافظة لجنتين عامتين بواقع لجنة عامة بالدائرة الأولى التي تضم مركزى الخارجة وباريس ومقرها قاعة على حريف بمدينة الخارجة، ولجنة عامة أخرى بالدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة ومقرها قاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط