شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الغردقة تبدأ تلقي طلبات التنازل عن الأراضي والوحدات السكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم الأحد، تلقي قبول طلبات التنازلات عن الأراضى والوحدات السكنية وتصمنت الشروط والمستندات المطلوبه لأجراء تنازل عن قطعة أرض.

وتتلخص الشروط والضوابط أن تكون العقود المتازل عنها عقود ابتدائية مضى عليها عام ميلادى على الأقل وتنفيذ الغرض المخصص من أجله قطعة الأرض وعدم وجود مخالفات بنائية أو تعدى على خطوط التنظيم طبقآ لقانون البناء ومطابقة الترخيص الصادر لقطعة الأرض للغرض من التخصيص والاشتراطات البنائية وسداد كافة المستحقات المالية على القطعة شاملآ ثمن الأرض ورسوم المرافق وأى مبالغ أخرى قد تكون مستحقة عليها وعدم أسبقية مقدم الطلب( المتنازل إليه ) عن إجراء تنازل له من قبل عن قطعة الارض بدائرة المحافظة .

وحددت المستندات المطلوبة وهي أصل العقد الابتدائى أو صورة طبق الاصل من العقد لقطعة الارض محل التنازل وأصل الرخصة وأصول التوكيلات ( تصرف بالبع والشراء ) مرفقا بها شهدات سريان على جميع التوكيلات الصادرة من الشهر العقارى لايتعدى عليها شهر من تاريخ صدورها.

3- تقديم طلب لإدارة التخطيط بالمدينة لمخاطبة الشؤن القانونية للمدينة بخطاب يفيد تنفيذ الغرض المخصص من اجله قطعة الارض ونسبة التنفيذ الفعلى على الطبيعة من واقع المعاينة على الطبيعة لقطعة الارض والرخصة الصادرة له في هذا الشآن ومدى مطابقتها للغرض من التخصيص والأشتراطات البنائية أوتعدى على خطوط التنظيم طبقآ لقانون البناء وتقديم طلب للادارة الهندسية بالحى التابع له قطعة الارض محل التنازل بمخاطبة الشؤن القانونية بالمدينة بخطاب يفيد مدى مطابقة الترخيص الصادر للغرض من التخصيص ومدى وجود مخالفات بنائية من عدمة مع إرفاق عدد«4» صور فوتغرافيه للعقار موقعة من مهندس التخطيط ومهندس الادارة الهندسية وان الشروط والمستندات المطلوبة لإجراء تنازل عن وحدة سكنية.

أولا: الشروط والطوابط ن تكون الوحدة السكنية محل التنازل مضى على شغلها «5» سنوات وسداد المتنازل اليه كافة الاقساط المتبقية وان يكون التصرف بالتنازل لشخص تتوافر فيه شروط التمليك( خمس سنوات عمل بدائرة المحافظة للعاملين بالقطاع الحكومى- خمسه عشر سنه إقامة بدائرة المحافظة للأعمال الحرة ) والمستندات المطلوبة: اصل العقد الابتدائى أو صورة طبق الاصل من العقد للوحدة السكنية محل التنازل .و أصول التوكيلات ( تصرف باليع والشراء ) مرفقا بها شهادات سريان على جميع التوكيلات صادرة من الشهر العقارى لا يتعدى عليه شهر من تاريخ صدورها .و-عمل بحث بحى شمال وحى جنوب عن المتنازل اليه وزوجته بعدم الحصول على وحدة سكنية من قبل سواء بالتنازل أو بالتخصيص

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