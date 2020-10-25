شكرا لقرائتكم خبر عن 363 مقرًا انتخابيًا تفتح أبوابها باليوم الثاني لانتخابات النواب بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتح ٣٦٣ مقرا انتخابيا بالإسكندرية أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وذلك في اليوم الثاني والأخير لعملية التصويت.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب، موزعين على 1160 لجنة فرعية بـ 6 دوائر انتخابية هي «المنتزه، الرمل، محرم بك، سيدي جابر، العطارين، الدخيلة».

ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدا فرديا بـ 6 دوائر بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا هما «الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر».

ومن جانبه، أكد المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، أن اليوم الأول للانتخابات سار بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

وأضاف المشد أن القضاة أشرفوا على عملية تشميع الصناديق وتأمينها مساء أمس، قبل أن تعاود فتحها مرة أخرى اليوم لاستئناف عملية التصويت.

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