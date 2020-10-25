الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية الشهيد النقيب مصطفى عبد الجليل إلى رتبة رائد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بترقية اسم الشهيد النقيب مصطفى عبد الجليل إمام محمد، الضابط بالإدارة العامة للمرور "قسم مرور الدائري" سابقًا، "استثنائيًا" إلى رتبة الرائد.
كان النقيب شرطة مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور قد استشهد على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب أعلى الدائرى، إثر دهس أتوبيس له خلال محاولة الضابط إيقاف قائده فرفض وفر هاربا، واستشهد قبل وصوله المستشفى.
فيما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة، بينما فر قائد الأتوبيس هاربا، وانتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربى، والعميد عبد العظيم سعيد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث.
نص القرار
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