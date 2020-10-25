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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يدلى بصوته فى انتخابات النواب بمقر لجنته بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته بالعجوزة، وعقب مشاركته أشاد رئيس جامعة حلوان بالتنظيم والهدوء والديمقراطية التي تسود سير العملية الانتخابية فى ظل قيادة سياسية حكيمة وإدارة رائدة - للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - تنعم بها مصر، داعيًا جموع الشعب المصري إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقوقهم الدستورية وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار رئيس الجامعة فى بيان صادر عن جامعة حلوان ، إلى أن الشعب المصري شعب واع، وله الحق في تحديد مصيره واختيار ممثليه من خلال ممارسته لدوره الوطني وواجبه الدستوري في هذه الانتخابات الحرة النزيهة.
وأكد رئيس جامعة حلوان حرصه الكبير في المشاركة في انتخابات مجلس النواب وكذلك في جميع الانتخابات والاستحقاقات الدستورية التي من شأنها أن تعزز مسيرة مصر الوطنية نحو بناء الدولة بناءً مؤسسيا سليما، منوهًا إلى ضرورة المشاركة لصياغة مستقبل الوطن من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار لمصر وشعبها.
تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.
وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.
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