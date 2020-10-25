شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 40 رحلة دولية وداخلية لنقل 4500 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم الأحد، 40 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم. وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، بغداد، أديس أبابا، ندچمينا، الشارقة، بيروت، اربيل، أبوجا، ميلانو، عمان، مدريد، روما، أمستردام، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، عنتيبي، ورحلتين جويتين إلى كل من الدمام، إسطنبول، دبي، أبوظبي، جدة، الخرطوم، و 6 رحلات داخلية 3 رحلات إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ ورحلة واحدة إلى أسوان و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.

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وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.