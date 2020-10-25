شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستجيب لشكوى بشارع الشعب فى أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المركز الإعلامى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ردا على شكوى أرسلت من القارئ محمد سعودى لخدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365" يتضرر فيها من طفح الصرف الصحى فى شارع الشعب فى أبو النمرس بالجيزة، جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أفادت بأنه تم الانتهاء من المشكلة، وأزيلت أسباب الشكوى أمس وتم تطهير الشارع اليوم.

كان القارئ محمد سعودي والمقيم في شارع الشعب في ابو النمرس بالجيزة، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب انسداد بالمجارى وطفح الصرف الصحى في الشارع، مما تسبب في انتشار الرائحة الكريهة والخوف من العدوى بالأمراض، مطالبا شركة المياه والصرف الصحى بالتدخل لحل المشكلة قائلا: "مع العلم بتقديم أكثر من 4 شكاوى على الموقع الرسمي للصرف الصحي ويتم إغلاق الشكوي تحت بند تم الحل وبدون حل فعلى".

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تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".