شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل إطلاق فيديوهات عن طرق الاستفادة من المنصة الذكية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقوم من خلال مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ووحدة التعلم الإلكترونى، بإعداد سلسلة فيديوهات توضيحية للطلاب تشرح فيها كيفية التعامل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة ونظامها blackboard والاستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التى توفرها لهم المنصة.

وأضاف الخشت فى بيان لجامعة القاهرة اليوم، أن الجامعة أعدت فيديو جديدا لتعريف الطلاب بالصفحة الرئيسية Home Page وقائمة المحتويات وما تشمله من أدوات وروابط وصفحات ويب، حيث يتحكم فيها الأستاذ فى المحتوى والتعديل عليه وتحديثه باستمرار، وإضافة الروابط وصفحات الويب، وعرض المصادر التعليمية والتكليفات والاستطلاعات والواجبات التى على الطالب إنجازها.

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جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكى فى العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدى LMS.

وتضم المنصة أيضًا مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى. علاوة على نظام تأمينى على اعلى مستوى للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الموجودة بالمنصة.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن مع بداية العام الدراسى الجديد إطلاق أكبر منصة تعليمية ذكية للجامعة وأنظمتها الذكية المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكبر عدد من الطلاب يبلغ نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، كما أن المقررات الدراسية يصل عددها إلى 14 ألف مقرر فى الفصلين الدرسيين وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا للبرمجيات الدولية بهذا العدد الضخم من الطلاب والمقررات الدراسية.