مطار القاهرة: سفر ووصول 19 ألف راكب علي 159 رحلة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، وصول 80 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9 آلاف راكب ، كما يغادر المطار 79 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها حوالي 10 آلاف راكب .
وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 19 ألف راكب من جنسيات مختلفة علي 159 رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة .
من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.
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