اللجان الانتخابية تستأنف عملها في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

استأنفت اللجان الانتخابية في بني سويف، عملها في التاسعة من صباح اليوم الأحد، في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وبدأ القضاة في فتح اللجان دون أية عقبات لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير للحفاظ على سلامة أطراف العملية الانتخابية.

يذكر أنه المراكز الانتخابية بلغت481 مركزًا بإجمالي 692 لجنة فرعية، لاستقبال مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن تجهيز 4 لجان عامة تغطي مدن المحافظة السبع.