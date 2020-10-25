استئناف التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالإسكندرية.. والمحافظ: الصناديق مؤمنة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

توافد الناخبون على المقار الانتخابية في الإسكندرية، والبالغ عددها 363 مقرا، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وذلك في اليوم الثاني والأخير لعملية التصويت.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبا، موزعين على 1160 لجنة فرعية بـ 6 دوائر انتخابية هي "المنتزه، الرمل، محرم بك ، سيدي جابر، العطارين، الدخيلة".

Advertisements

ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدا فرديا بـ 6 دوائر بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا هما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه لم يجري رصد أي أحداث غير طبيعية أو مؤثرة على العملية الانتخابية، مؤكدا أن اليوم الأول للانتخابات سار بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

وأضاف المحافظ أنه جرى مبيت الصناديق في غرف مؤمنة بعد تشميعها بالشمع الأحمر بإشراف القضاة، قبل أن تعاود فتحها مرة أخرى اليوم لاستئناف عملية التصويت.