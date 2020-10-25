الأرصاد: طقس اليوم معتدل وفرص سقوط الأمطار ضعيفة والعظمى بالقاهرة 28

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

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كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة بنسبة 20% على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجهه البحرى "البحيرة، كفر الشيخ"، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ودمياط بورسعيد ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.