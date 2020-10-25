شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر من اليوم وحتى 5 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جامعة الأزهر فتح التحويل ونقل القيد بين الكليات داخل المنطقة الجغرافية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020، والمرشحين في العام الجامعى 2020/2021م، وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 25 أكتوبر وحتى الخميس 5 نوفمبر وذلك طبقا لما يلى:

يكون التحويل للطلاب بين الكليات أو الشعب المتناظرة فقط داخل المنطقة الجغرافية دون التقيد بالحد الأدنى تقليلاً للاغتراب.

يكون نقل القيد للطلاب بين الكليات والشعب غير المتناظرة داخل المنطقة الجغرافية بشرط استيفاء الحد الأدنى والتوزيع الجغرافى تقليلا للاغتراب.

يكون التحويل مقابل رسوم التحويل أو نقل القيد المقررة.

يحظر التحويل أو نقل القيد للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول.

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يكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدى الكليتين.

يشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن تتقدم الطالبة بأوراقها أولا للكلية المرشحة لها.

لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة.

لن يقبل اى طلب بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.