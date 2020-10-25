شكرا لقرائتكم خبر عن منح مدارس اللجان الانتخابية اجازة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الإدارة التعليمية بمدينة الغردقة وقف الدراسة بالمدارس اللتى بها لجان انتخابات لمجلس النواب اليوم الأحد .

وأكد محمد إبراهيم مدير عام الادارة استمرار الدراسة قى المدارس التي ليس بها لجان انتحابات وعلى ادارة كل مدرسة الإعلان عن ذلك عبر صفحتها الرسمية. علي ان تستآنف الدراسة غدا الاقنين بجميع المدارس

يذكر أن مدارس البحر الاحمر تحصل على إجازة رسمية يوم السبت من كل أسبوع حيث تبدأ الدراسة الأحد من كل أسبوع.