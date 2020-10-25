شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات: اعرف لجنتك.. وأسماء المرشحين بدائرتك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتم انتخابات مجلس النواب يومى 24 و25 أكتوبر في محافظات المرحلة الأولى وهى: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، للمصريين خارج مصر أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وللمصريين داخل مصر يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة بحد أقصى يوم 15 نوفمبر.

يقدم موقع الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة التعرف على المرشحين في دائرتك، والذى تستطيع من خلاله التعرف على أسماء المرشحين في دائرتك للقائمة والفردى، وكل ما عليك فقط هو اختيار نوع الدائرة (قائمة أو فردى) واختيار المحافظة، وفى حالة الفردى اختيار اسم الدائرة وستظهر بيانات المرشحين متضمنة رقم المرشح، واسم المرشح، واسم الشهرة، الانتماء الحزبى، ورمز المرشح، وصورة الرمز، والسيرة الذاتية، كما تتضمن السيرة الذاتية للمرشح وهى نسخة من الاستمارة التى وقعها المرشح عند التقدم للانتخابات.. أما في حالة القوائم تستطيع التعرف على أسماء مرشحى القائمة بالضغط على عرض المرشحين بجوار اسم كل قائمة وتظهر بعدها بيانات جميع مرشحى القائمة أساسى/ احتياطى، والترتيب في القائمة، والاسم بالكامل، وصفة المرشح

هــــنــــــا .

ويقدم موقع الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة معرفة البيانات اللازمة للادلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب، ويعطيك إمكانية الاستعلام عن بيانات لجنتك عن طريق ادخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا بالخانة الموجودة على الموقع لتظهر لك جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب 2020 على المقاعد الفردية والقائمة.

ويظهر لك الجدول التالى فيه بيانات لجنتك:

بيانات اللجنة الانتخابية

مركزك الإنتخابي: ................................. محافظة: ................................. مركز: ................................. العنوان : ................................. رقم اللجنة الفرعية: Advertisements ................................. رقمك في الكشوف الانتخابية: ................................. تاريخ التصويت: 24 - 25 أكتوبر دائرة الفردي: ................................. دائرة القائمة: .................................