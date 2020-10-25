شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تجهز 40 مدرسة لاستخدامها أماكن للإيواء وقت السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم اختيار 40 مدرسة على مستوى المحافظة تصلح للإيواء، استعدادا للطقس السئ ، على أن يتم استخدامها أماكن ايواء لأى حالات طارئة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المدارس بالمراتب والبطاطين.

وأضاف خالد حجازى، مدير تعليم الجيزة، لـ"الخليج 365"، أن تم اختيار المدارس لتكون بالمناطق التى تتعرض للسيول والأمطار الغزيرة خاصة المناطق ذات الظهير الصحراوى، مشيرا إلى أنه جارى تجهيز 200 بطانية و200 مرتبة بثلاث مدارس بكل إدارة من الإدارات التعليمية المتوقع حدوث تأثير لها ، ومن المقرر أن تشارك فى امدادها وتجهيزها باقى إدارات الجيزة التعليمية، وذلك لتوفير مبيت للمعلمين حال تأثير الطقس السيء على عودة المعلمين لمنازلهم أو حدوث أي طوارئ.

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وفى السياق تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول والتغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة وفى إطار ذلك عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً بحضور المديريات والاحياء والمراكز لمراجعة الخطط والتجهيزات التى تمت مشدداً على كافه الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأى تقصير بعد معالجة كافة المشكلات التى تم ملاحظتها العام الماضى وسد اى نواقص فى المعدات والآلات وإحلال المتهالك منها .

وكلف المحافظ بتحديد فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات والتنسيق مع غرف العمليات لحلها على الفور مشيراً أنه تم تحديد عدداً من المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها أثناء هطول الامطار شملت المتحف المصرى الكبير وطريق إسكندرية الصحراوى والمنطقة الصناعية والطريق الدائرى وأعلى تقاطع الطريق الدائرى مع محور المريوطية ومطالع ومنازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة والجلاء و المنيب و الرماية و الكيت كات و تقاطع شارع الهرم مع اللبينى و أمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكبارى بالأحياء والمراكز والمدن .