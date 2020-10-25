كورونا في 24 ساعة | ارتفاع أعداد الإصابات في مصر وأبسط طريقة للتعرف على الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة.

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تزايدًا طفيفًا في إصابات كورونا بدأ منذ أيام قليلة، تزامنًا مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وما يحدث في العالم من تزايد الإصابات.

زودت "الرئات المصغرة'' المزروعة من أنسجة وقع التبرع بها لمستشفيات كامبريدج، فريقا من العلماء من كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة برؤى مهمة حول كيفية إتلاف "كوفيد-19" للرئتين.

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ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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