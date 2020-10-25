شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف الأول الإعدادى حتى 31 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية لطلاب الصف الأول الإعدادى، وأعلنت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الإعدادى عن مواعيد الدروس عن الفترة من يوم الأحد 25 أكتوبر وحتى يوم الخميس 29 أكتوبر والإعادة يوم السبت 31 أكتوبر 2020.

ونعرض مواعيد دروس الصف الصف الأول الإعدادى من يوم الأحد 25 أكتوبر وحتى السبت 31 أكتوير كما يلي:

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف الأول الإعدادى حتى 31 أكتوبر

جدول البرامج التعليمية للصف الثالث الاعدادى من يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 وحتى يوم الخميس 29 أكتوبر، وإعادة الحلقات في نفس يوم تقديمها.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف الأول الإعدادى حتى 31 أكتوبر

جدول موعد إعادة حلقات البرامج التعليمية للصف الأول الإعدادى يوم السبت 31 أكتوبر.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف الأول الإعدادى حتى 31 أكتوبر

وافتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قناة مدرستنا التعليمية والتى بدأت بث برامجها الأسبوع الماضى، بتقديم برامج تعليمية على مدار 24 ساعة، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، وأيضًا الصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى، وبدأت قناة مدرستنا في بث برامجها يوم 18 أكتوبر عبر القمر الصناعى المصرى نايل سات عبر تردد 12303- الاستقطاب أفقي- معدل الترميز 27500- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف الأول الإعدادى حتى 31 أكتوبر

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