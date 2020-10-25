شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 6 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى فى المنيا وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزيع وزارة الأوقاف اليوم الأحد، 6 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي "المنيا – بني سويف"، بواقع 3 طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثانى عشر على التوالى .

وقالت وزارة الأوقاف ، إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1152) طن من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.