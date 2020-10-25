شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد تعقيم المدارس بعد انتهاء فترة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء تعقيم كامل للمدارس التى تمت فيها انتخابات المرحلة الأولى التى تنتهى اليوم الأحد قبل استقبال الطلاب وانتظامهم فى الدراسة، لافتة إلى أن المدارس التى تعقد فيها انتخابات إجازة اليوم الأحد من الدراسة وبعد انتهاء فترة الانتخابات سيتم تعقيمها كإجراء احترازى لمواجهة كورونا.

وأوضحت المصادر أن المدارس تطبق إجراءات كورونا الاحترازية بشكل مستمر، والدراسة مستقرة وهناك التزام من الطلاب والمعلمين، منذ انطلاق العام الدراسى 17 أكتوبر الجارى

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الوضع مع بداية العام الدراسى الجديد ممتاز، ويسير كما جرى التخطيط له، وهناك متابعة دائمة فى المدارس ونحاول منع تكدس أولياء الأمور، موضحا، أن قرار وقف الدراسة لسوء الأحوال الجوية هو قرار المحافظ فى كل محافظة وليست الوزارة، ولا يوجد حاليًا ما يستدعى هذا إطلاقا.

Advertisements

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن بداية العام الدراسى قوية وهناك التزام كامل من المعلمين والطلاب بالضوابط والإجراءات الاحترازية، موضحة، أن الكمامات الطبية موجودة ويرتديها الطلاب بشكل يومى على مدار اليوم الدراسى، موضحة أن هناك ربط يتم بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متوازى مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعى لتسير الأمور بشكل تدريجى ومتوازن.

وأوضحت الوزارة أن الخطة البديلة التي، والسيناريوهات التي يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين فى شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه في الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، سيتم توفير قناة لهم واطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، خاصة أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.

وأوضحت الوزارة، أنه تم اطلاق قناة مدرستنا" للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادى، كما سيتم توفير محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت، وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت.