شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، وضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة.

وكان قد ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والدولية، والتكنولوجية على مستوى الجمهورية، والمخطط المستقبلي لاستشراف احتياجات مصر في قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالي حتى عام 2050 وفق الهرم السكاني للدولة.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة التي تتبع الجامعات الحكومية، والتصميمات الإنشائية والهندسية لها وبرامجها الدراسية، حيث وجه بزيادة عدد تلك الجامعات إلى 15 جامعة على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.