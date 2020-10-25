شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في كابول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها (حكومةً وشعبًا)، لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.

كما جدّدت مصر رفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.