شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: تطوير وإنشاء 27 مشروعا في مجال الصرف الصحي والمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أنه يتم حاليا احلال وتجديد وتطوير وانشاء 27 مشروع في مجال الصرف الصحي والمياه على ارض السويس، كذلك تقام مستشفي للتامين الصحي لشعب السويس بمدينة 24 اكتوبر بمبلغ2.8 مليار جنية

وقال المحافظ إنه تم اعتماد مبلغ 320 مليون جنيه لتحسين مشروعات الصرف الصحي والمياه من الدولة.

واضاف ان هناك العديد من المشروعات التي تهم المواطنين السويس لتعود المدينة الباسلة لسابق عهدها عروسا للبحر الاحمر .