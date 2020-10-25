تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. نهاية المطر وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة نهارا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، والتي تشهد فيها البلاد نهاية حالة المطر التي شهدتها على العديد من المحافظات .
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى مساء بفرصة سقوط ( 20 % ) .
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - ..... ( 50 % ) .
وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح – سيدي براني - بلطيم..... ( 70 % ) .
وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة " دمياط – بورسعيد -..... ( 90 % ) .
وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء ( 50 % ) .
والرياح معتدلة على كافة الأنحاء ، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس .
ويتوقع الخبراء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء ، معتدل على جنوب الصعيد .
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «28- 19»، الإسكندرية «27 – 20»، قنا «31- 20»، الأقصر «32– 21»، أسوان «32 – 23».
أماغداً الاثنين فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي أنحاء البلاد .
والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء ، معتدل على جنوب الصعيد .
والرياح معتدلة على كافة الأنحاء تنشط أحياناً على السواحل الشمالية الغربية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون : القاهرة الكبرى«30 – 19»، الوجه البحرى «30 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33- 24»، شمال الصعيد «30 – 18»، جنوب الصعيد «32 – 23» درجة مئوية.
أما بعد غدً الثلاثاء يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
والرياح معتدلة على كافة الأنحاء .
وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«31 – 19»، الوجه البحرى «31 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «34 – 24»، شمال الصعيد «31 – 19»، جنوب الصعيد «35 – 25» درجة مئوية .
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