شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يفتتح حديقة الفرنساوي العريقة بعد أعمال التطوير والتجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بافتتاح حديقة الفرنساوي بمنطقة بورتوفيق بعد اعمال التطوير والتجميل التي تمت بالحديقة. يأتي ذلك في إطار إحتفالات السويس بالعيد القومي الـ47 لانتصارات 24 أكتوبر 1973 ووسط حضور كبير من أهالي السويس وقدم المحافظ الشكر للفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على المشاركة والمساهمة في تطوير وتجميل كورنيش السويس والممشي الجديد واعادة تطوير وتجميل حديقة الفرنساوي العريقة ببوتوفيق، مطالبا المواطنين التمتع بالمناطق والحدائق والمسطحات الخضراء التي يتم تنفيذها على ارض السويس والحفاظ عليها محافظ السويس يفتتح حديقة الفرنساوي العريقة بعد أعمال التطوير والتجميل الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ السويس يفتتح حديقة الفرنساوي العريقة بعد أعمال التطوير والتجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.