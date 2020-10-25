شكرا لقرائتكم خبر عن 50 رحلة قطار مميزة ومطورة من القاهرة لطنطا يوميا.. تعرف علي توقيت وأسعار الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم السكة الحديد بتشغيل 50 رحلة قطار مميزة ومطورة وروسي محسن يوميا من القاهرة إلى طنطا في رحلتي الذهاب والعودة، من الساعه الرابعة فجرا حتي الحادية عشر وعشرة دقائق مساءا، وتراوحت الاسعار من 2:5 حتي 6 جنيهات.

اما جدول مواعيد القطارات فهي على النحو التالي :-

-قطار 531 (منوف- طنطا) الساعة 4:00 فجرآ

-قطار 511 (القاهرة- المحطة القديمة) الساعة 4:35 فجرآ

-قطار 119 (القاهرة- منوف- طنطا- الإسكندرية) مختلط الساعة 5:00 فجرآ

قطار 535 (القاهرة- منوف- طنطا) مميز أكسبرس الساعة 5:20 فجرآ

قطار 347 (منوف- طنطا) الساعة 5:20 فجرآ

قطار 565 (منوف- طنطا) بعربات مستحدثه الساعة 8:05 صباحآ

قطار 537 (القاهرة- منوف- طنطا) عربات مستحدث الساعة 6:20 صباحآ

قطار 539 مطور (القاهرة- منوف- كفر الزيات) الساعة 7:20 ص

قطار 513 مطور (القاهرة-ا لمحطة القديمة) الساعة 7:50 ص

قطار 543 مطور (القاهرة- منوف- طنطا) الساعة 9:10 ص

قطار 541 مطور (منوف- طنطا) الساعة 10:15 ص

قطار 545 مميز (القاهرة- منوف- طنطا) الساعة 11:05 ص

قطار 547 مستحدث (القاهرة- منوف- طنطا) الساعة 12:05 ظهرآ

قطار 549 عربات مستحدثه (القاهرة- منوف- طنطا) الساعة 1:20 ظهرآ

قطار 523 عربات مستحدثه (القاهرة- المحطة القديمة) الساعة 2:00 ظهرآ

قطار 121 مميز (القاهرة- طنطا- منوف) الساعة 2:20 م

قطار 551 مطور (القاهرة- طنطا- منوف) الساعة 2:55 م

قطار 553 مطور (القاهرة- طنطا- منوف) الساعة 4:10 م

قطار 555 مستحدثه (القاهرة- طنطا- منوف) الساعة 5:05 عصرآ

قطار 563 مستحدثه (القاهرة- طنطا- منوف) الساعة 5:40 عصرآ

قطار 525 مطور (القاهرة- المحطة القديمة) الساعة 6:05 م

قطار 557 مطور (القاهرة- منوف)الساعة 6:40 مساءآ

قطار 123 مميز (القاهرة- منوف- طنطا) الساعة 8:00 م

قطار 561 مستحدثه (القاهرة- منوف- طنطا) الساعة 9:25 م

قطار 529 مطور (القاهرة- منوف) الساعة 11:10 م

اما المواعيد من خط (طنطا-منوف-القاهرة)فهي على النحو التالي :-

قطار 530 مطور (منوف- القاهرة) الساعة 4:25 فجرآ

قطار 512 مطور (منوف- القاهرة) الساعة 5:45 فجرآ

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قطار 532 مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 4:10 فجرآ

قطار 534 مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 4:35 فجرآ

قطار 122 مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 5:40 فجرآ

قطار 536 مطور (طنطا- منوف) الساعة 6:00 صباحآ

قطار 510 مطور (المحطة القديمة- القاهرة) الساعة 6:30 صباحآ

قطار 540 مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 6:50 صباحآ

قطار 537 مطور (منوف- القاهرة) الساعة 7:10 ص

قطار 538 (منوف- القاهرة) الساعة 7:15 ص

قطار 124 مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) 8:10 ص

قطار 514 مطور (المحطة القديمة- القاهرة) الساعة 9:00 صباحآ

قطار 544 مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 9:50 ص

قطار 562 مستحدثة (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 11:35 ص

قطار 546 مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 12:50 ظهرآ

قطار 548 مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 1:50 ظهرآ

قطار 550 مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 3:15 ظهرآ

قطار 524 مطور (المحطه القديمه-ا لقاهرة) الساعة 3:10 ظهرآ

قطار 552 مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 4:05 عصرآ

قطار 554 مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 5:05 عصرآ

قطار 556 مطور (طنطا- منوف) الساعة 6:30 مساءآ

قطار 526 مطور (المحطة القديمة- القاهرة) الساعة 7:05 م

قطار 118 مختلط (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 7:30 م

قطار 558 مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة 9:00 م

قطار 564 مستحدث (طنطا- منوف) الساعة 10:10 م

قطار 560 مطور (طنطا- منوف) الساعة 10:40 م

وتراوحت أسعار التذاكر من القاهرة لمنوف والعكس مطور ب2.5 جنيه، من القاهرة لمنوف والعكس مميز/مستحدث بـ6 جنيهات، من منوف لطنطا والعكس مطور ب2، ومن منوف لطنطا والعكس مميز /مستحدث ب5.