​أمين البرلمان: محاولات تشويه إنجازات الدولة باءت بالفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن انتخابات مجلس النواب حق وواجب دستوري ونيابي، موجهًا الشكر إلى أجهزة الدولة المعنية بالتأمين وتطبيق السلامة إجراءات السلامة والوقاية الصحية.

جاء ذلك عقب إدلاء الأمين العام لمجلس النواب بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته الانتخابية في حي الهرم بمحافظة الجيزة.

ووجه فوزي تحية شكر واعتزاز لمجلس النواب الحالي، الذي أدى دوره البرلماني بكفاءة وحكمة وبكل قوة، واتسم الأداء التشريعي والرقابي لأعضاء مجلس النواب بإعلاء صالح الوطن والمواطن، وكانت انحيازاتهم الوطنية - أغلبية وأقلية - مثالًا يحتذى وقاعدة لا استثناء عليها.

وأشار فوزي إلى أن إن مهمة مجلس النواب الذي سيتم انتخابه جسيمة على ضوء طموح وتطلعات الشعب، لأن هذا الطموح يجب أن يقابله قوانين وتشريعات على نفس المستوى، كما أن كل نهضة للدولة تتطلب تحقيق التوافق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة.

ولفت فوزي إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين مجلسي النواب والشيوخ، وتسود كذلك أجواء إيجابية وأخوية بين رئيسي المجلسين منذ انطلاق أعمال جلسات مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي.

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وأشار فوزي إلى أن برلمان 30 يونيو أكمل مدته بنجاح وثبات وسيسلم المسئولية لمجلس نواب 2021 بنفس النجاح والثبات.

وحول حملات التشويه الخارجية التي يتعرض لها مجلس النواب الحالي والمشهد الانتخابي، لفت فوزي إلى أن كل تقدم واستقرار للدولة يسيء المشككين في المشهد، وهم حريصون على تشويه أي خطوة تخطوها الدولة للأمام، لكن هذه المحاولات أثبتت فشلها.

وفيما يخص الإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس النواب للتعامل مع مخاطر فيروس كورونا، أشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن هذا الفيروس أصبح أمرا واقعيا، ويجب التعامل معه، وهو أمر استدعى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للتعامل معها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستستمر خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على سلامة جميع النواب والعاملين في مجلس النواب.

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