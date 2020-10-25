شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي 33 وطوكيو 20 .. تعرف على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الأحد 25 أكتوبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في أبوظبي والدوحة 33 ، والخرطوم 40 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 29 ، 28 على التوالي .

في حين تبلغ العظمى نهاراً على بكين 19 والصغرى 05 ، وطوكيو 20 درجة مئوية نهاراً والصغرى 14 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 40 23 أنقرة 26 11 المدينة 35 19 إسطنبول 24 15 الرياض 32 16 إسلام أباد 28 16 المنامة 31 26 نيودلهي 33 17 أبوظبي 33 25 جاكرتا 32 24 الدوحة 33 24 بكين 19 05 الكويت 32 18 كوالالمبور 30 24 دمشق 30 16 طوكيو 20 14 بيروت 30 24 أثينا 26 16 عمان 30 18 Advertisements روما 21 12 القدس 29 18 باريس 18 13 غزة 28 22 مدريد 16 08 بغداد 35 15 برلين 15 08 مسقط 31 23 لندن 17 10 صنعاء 27 08 مونتريال 17 04 الخرطوم 40 24 موسكو 11 06 طرابلس 27 18 نيويورك 21 14 تونس 25 15 واشنطن 23 14 الجزائر 21 11 نواكشوط 38 26 الرباط 23 12 أديس أبابا 24 09