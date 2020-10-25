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دراسة تؤكد ألمانيا تخسر 38 مليار يورو بسبب تراجع عدد السياح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن ألمانيا قد تخسر 38 مليار يورو بسبب الانخفاض الهائل فى عدد السياح، فى ضوء الانتشار الهائل لعدوى فيروس في البلاد ، وبحسب ما ذكرت  الدراسة التى قام بها مجلس السفر والسياحة العالمى WTTC  أن هذا التدهور قد يؤثر على الاقتصاد الألماني حيث يمكن أن ينخفض ​​مقياس النقد الذي ينفقه السياح بنسبة 82%، وهو ما يعادل 104.1 مليون يورو يوميًا ، أو 729 مليون يورو في الأسبوع.  وتأتي هذه الأخبار خلال الأسبوع المحدد الذي ستفرض فيه ألمانيا إجراءات عزل لمدة 14 يومًا على السائحين الذين يسافرون من دول بها مستويات مرتفعة من أمراض كوفيد.

 

 وطلب WTTC من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، تمامًا مثل رؤساء دول مجموعة السبع فى الاتحاد الأوربى ، اتخاذ تدابير للتعافي من الانهيار المالي الناجم عن الوباء.

 

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 وتعتبر صناعة السفر والسياحة من بين المشاريع الأساسية التي يربح الاقتصاد الألماني بها.  ومع ذلك وبسبب غياب الزائرين خلال عام 2020 ، فإن ألمانيا معرضة لخطر فقدان ما يقرب من 4.6 مليون موقع في مجال الحركة والسياحة.

 

و قبل عام ، تم دعم 5.7 مليون منصب أو 12.5% من القوة العاملة المطلقة في ألمانيا من قبل صناعة الحركة والسياحة ، وبالمثل أدى إلى عصر إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الألماني بمقدار 310.9 مليار يورو أو 9% من الاقتصاد الألماني بالكامل.

 

 علاوة على ذلك ، قالت جلوريا جيفارا ، رئيس ورئيس التجمع العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ، إن أحدث معلومات WTTC كشفت عن المشكلات المالية التي تواجهها ألمانيا بسبب غياب الزائرين في وسط كوفيد.

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