شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى اليوم عظة الأحد على الفضائيات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، كلمة روحية عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).

وقالت الكنيسة فى بيان إن البابا تواضروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29من شهر مارس الماضي كما ألقى عظة أخرى يوم 7يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة يوم 15أغسطس خلال صوم السيدة العذراء.

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وكان البابا قد ألقى عظته الأسبوعية الأربعاء الماضى من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقد أشاد بثقافة المصريين الخاصة بالعطاء خلال إنشاء قناة السويس الجديدة منذ عدة سنوات.

وأضاف البابا أن أموال الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس الكنائس العالمية من التبرعات، وكذلك صندوق "تحيا مصر" الذى يتولى إدارة أموال التبرعات ويقيم بها مشروعات، لافتا إلى أن مصر قدمت العديد من التبرعات لدول العالم موخرًا فى أزمة كورنا.

وأوضح أن الكنيسة قدمت تبرعات ومساعدات فى حادث انفجار لبنان، لأن ثقافة التبرع شكل من أشكال المساندة، ومطلوب منا كيف نعلم أبناءنا العطاء؟ وكيف نبنى هذه الثقافة؟، متابعًا: "العطاء هو قرابين شكر إلى الله وتبدأ بالصدقة، فحين تتبرع وما تقدمه لله هو تعبير عن الشكر".