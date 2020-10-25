شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخلى مسئوليتك تجاه الكهرباء حال الانتقال من مكان لأخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض الإجراءات القانونية التى يجب على مستهلك الكهرباء القيام بها في حالة ترك الوحدة المتعاقد على توصيل الكهرباء لها من خلال شركة توزيع الكهرباء والانتقال لوحدة جديدة.

وينصح الجهاز، المستهلك الذي سيقوم بالانتقال من وحدته إلى وحدة أخرى، باتخاذ الإجراءات القانونية التالية لإخلاء مسئوليته أمام شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وهى من خلال نقل التعاقد على الكهرباء إلى المستهلك الجديد :

1. حضور المتعاقد الأصلي مع شركة توزيع الكهرباء إلى إدارة الكهرباء التابع لها العقار .

2.صورة من بطاقة الرقم القومى للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع إحضار الأصل للإطلاع .

3.صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

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4.فى حالة عدم حضور المتعاقد مع الشركة بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وصوره من بطاقة الرقم القومى مع إحضار الأصل للاطلاع

5. فى حاله وفاة المتعاقد الأصلي "المتنازل " يتم إحضار صورة من إعلام الورثة وتنازل موثق من الورثة مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.

6.إحضار إيصال كهرباء حديث لعداد الكهرباء المركب بالوحدة.

7. يتم التوجه لإدارة الكهرباء بالمنطقة التابع لها العقار .

8. ملىء استمارة طلب تغيير التعاقد على عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

9. سداد أي مستحقات سابقة لشركة توزيع الكهرباء.