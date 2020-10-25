"البحث العلمى " تنظم ورشة عمل الثلاثاء لمناقشة الرعاية الإجتماعية لكبار السن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك مصرى لبرنامج TEC-Med ورشة عمل تحت عنوان " مناقشة خطة عمل تطبيق نموذج الرعاية الإجتماعية لكبار السن "، وستقام الورشة يوم الثلاثاء القادم. ويفتتح الورشة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبحضور ممثلى الحكومة المصرية المعنيين بالمجال الصحى والاجتماعى لكبار السن وممثلين من منظمات المجتمع المدنى والبحث العلمى لمناقشة النسخة الأولى للنموذج المقترح في منطقة البحر الأبيض المتوسط. Advertisements وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من خطة متكاملة لبرنامج TEC-Med ، وهي المنحة البحثية التي فازت بها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يونيو الماضي من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بعض من دول حوض المتوسط، لتنفيذ برنامجها المقترح لرفع مستوى الوعي حول الأثر الاجتماعي لنماذج الرعاية الاجتماعية لكبار السن، والحد من تهميش كبار السن وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، من خلال تطوير نموذج مشترك تدعمه التطبيقات البرمجية، والمعروف اختصارا بـ"TEC-Med".

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