شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التنمية المحلية تتابع انتخابات النواب لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التنمية المحلية، عقد غرفة عمليات لمتابعة اليوم الثانى على التوالي لانتخابات مجلس النواب التي تجرى في محافظات المرحلة الأولى وهى :" الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والاقصر ".

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قال إنه تم التأكد من اتخاذ كافة المحافظات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير وتعقيم اللجان على مدار يومى الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان الانتخابية، مؤكدا على ان المحافظات وكافة الأجهزة المعنية بالشرطة والقوات المسلحة قامت بجهد كبير قبل انطلاق العملية الانتخابية لتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة ، لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالشعب المصري.

ودعا وزير التنمية المحلية أبناء الشعب المصرى إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم ، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، مشددا على أنه اصدر توجيهات مشددة لكافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ، وأن كافة أجهزة الدولة على الحياد التام من الجميع .

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تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.