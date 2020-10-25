شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 28 وأسوان 32.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الأحد ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 28 ، ومطروح والسلوم أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية وهما 26 ، أما الوادي الجديد و شلاتين و ادفو فتسجل أعلى الدرجات وهما 33 درجة مئوية نهاراً ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 15 درجة مئوية . المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 28 19 الاسكندرية 27 20 وادي النطرون 27 19 طنطا 28 19 شبين الكوم 28 19 دمنهور 27 20 بلطيم 27 20 مطروح 26 18 السلوم 26 18 سيوة 27 16 بورسعيد 27 23 دمياط 27 22 الزقازيق 28 20 المنصورة 27 19 الإسماعيلية 28 20 السويس 28 21 العريش 28 20 رفح 28 19 رأس سدر 29 21 نخل 28 17 نويبع 27 Advertisements 24 طابا 27 22 كاترين 27 15 الطور 27 23 شرم الشيخ 32 25 الغردقة 31 24 مرسى علم 31 24 الفيوم 29 19 بني سويف 29 18 المنيا 29 17 أسيوط 31 18 سوهاج 31 19 قنا 31 20 الأقصر 32 21 أسوان 32 23 ادفو 33 23 أبوسمبل 32 23 الوادي الجديد 33 18 شلاتين 33 26 أبورماد 32 27 حلايب 31 27 رأس حدربة 31 28 الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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