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القاهرة 28 وأسوان 32.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأحد

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كريمة حسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الأحد ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 28 ، ومطروح والسلوم أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية وهما 26 ، أما الوادي الجديد و شلاتين و ادفو فتسجل أعلى الدرجات وهما 33 درجة مئوية نهاراً ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 15 درجة مئوية .

المدينة

المتوقعة

-

عظمي

صغرى

القاهرة

28

19

الاسكندرية

27

20

وادي النطرون

27

19

طنطا

28

19

شبين الكوم

28

19

دمنهور

27

20

بلطيم

27

20

مطروح

26

18

السلوم

26

18

سيوة

27

16

بورسعيد

27

23

دمياط

27

22

الزقازيق

28

20

المنصورة

27

19

الإسماعيلية

28

20

السويس

28

21

العريش

28

20

رفح

28

19

رأس سدر

29

21

نخل

28

17

نويبع

27

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24

طابا

27

22

كاترين

27

15

الطور

27

23

شرم الشيخ

32

25

الغردقة

31

24

مرسى علم

31

24

الفيوم

29

19

بني سويف

29

18

المنيا

29

17

أسيوط

31

18

سوهاج

31

19

قنا

31

20

الأقصر

32

21

أسوان

32

23

ادفو

33

23

أبوسمبل

32

23

الوادي الجديد

33

18

شلاتين

33

26

أبورماد

32

27

حلايب

31

27

رأس حدربة

31

28

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    106,060

  • تعافي

    98,624

  • وفيات

    6,166

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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