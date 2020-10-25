شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لمجهولين يحرقون لافتات مرتضى منصور رئيس الزمالك في دائرته بالدقهلية.. شاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، مقطع فيديو لحرق لافتات دعائية وصور للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمرشح عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤكدين أنه فيديو لحرق لافتات «منصور» بدائرته ميت غمر. ويظهر بالفيديو حرق اللافتات التي تحمل صور رئيس نادي الزمالك. وتشهد دائرة ميت غمر معركة انتخابية ساخنة يتنافس فيها 36 مرشحا وهم حسب ترتيبهم في كشف المرشحين: 1- أسامه احمد محمد متولى راضى 2- احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 3- احمد محمود احمد محمد 4- ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 5- اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 6- عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 7- بدوى عبداللطيف هلال بدوى 8- يوسف محمد يوسف على مناح 9- حنان محمد على مرسى عبده 10- محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 11- محمود نصر نصر عامر 12- رضا محمود نصر ابراهيم 13- احمد مجدى محمد عبدالرحيم عبدالهادى 14- احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 15- محمد موسى محمد موسى زارع 16- السيد محمد محمدعبدالحميد حبو 17- عمرو حاتم متولى الهوارى 18- راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 19- محمود احمد العزب سيد احمد Advertisements 20- مصطفى محمد عزت حامد الشعار 21- طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 22- اسعد موسى عتريس الجزار 24 محمد منصور محمد منصور 25 ايمن الغندور نصر الشاعر 26 اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 27 احمد عادل محمد محمد علام 28 امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 29 عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 30 ابراهيم على ابراهيم الشناوى 31 امين عبدالحميد على القرموطى 32 حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 33 هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 34 نادر ابراهيم محمد عليوه 35 هلال نصر الدين السعيد السيد 36 مرتضى احمد محمد منصور وكان رئيس نادي الزمالك، قد شن هجومًا عنيفًا على أحد النواب السابقين والمرشحين بالقائمة، بعدما اتهمه بأنه وراء رفض مجلس إدارة مركز شباب القرية، مبلغ 10 آلاف جنيه دعمًا منه للمركز، خاصة أنه وزع مثل هذا المبلغ على كل مراكز الشباب في الدائرة، مطالبًا بتوزيعه في أي باب من أبواب الخير في القرية. الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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