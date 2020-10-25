شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال: عيد البحرية هو عزة ماضينا وضياء مستقبلنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأ الإعلامي أسامة كمال، البحرية المصرية بذكرى إغراق المدمرة إيلات، قائلا: «عيد البحرية تعتز به القوات المسلحة، وعزة ماضينا وضياء مستقبلنا».

وأضاف خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، مساء اليوم السبت، أن إغراق المدمرة إيلات كان فارقا في مرحلة دقيقة من تاريخ الأمة، متابعا: «حدث فارق في مرحلة دقيقة من حياة أمتنا رسم حالة فخر وأمل يوم 21 أكتوبر عام 1967 في قلوب الشعب المصرى وبث الأمل لكسر قيود الاحتلال وبدء تحرير الأرض».

وأكد أن البحرية المصرية لقنت الرئيس التركي أردوغان درسا بسبب إنقاذ سفينة تركية عالقة بالبحر المتوسط، موضحا: «البحرية المصرية تلقت إشارة استغاثة الساعة 12الظهر بعد عطل مفاجئ على بعد 270 كيلو شمال سيدى برانى، فالفرقاطة المصرية الظافر اتحركت وأنقذتالـ 57 راكبومنهم 6 سيدات و3 أطفال من جنسيات مختلفة للقاعدة البحرية في جرجوب، وتم تقديم العلاج اللازم وكافة الاحتياجات للركاب».