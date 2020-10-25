شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال: المرأة في مجلس النواب لا تمثل السيدات فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أسامة كمال، إن السيدات تمثلن 25% من البرلمان المقبل والذي بدأت انتخابات مرحلته الاولى صباح اليوم السبت.

وأضاف خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، مساء اليوم السبت، أن السيدات النائبات عليهن الاهتمام بقضايا الناس جميعا وليس المرأة فقط، متابعا: «النائبة بتمثلنا كلنا وإلا المجلس يبقى الأسمراني يمثل السمر والأبيضاني يمثل الشقر والقصير يمثل القصيرين واللي بكرش يمثل أصحاب الكروش.. كلكم، بتمثلونا كلنا»، حسب تعبيره.

وتابع أن السيدات شاركن في لجان الدقي بكثافة، مستكملا: «الرئيس يتحمس للمرأة ليس فقط من أجل رفعة شأنها، كلنا حماس لهم كفتيات وسيدات».