شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال للناخبين: «اعرف مصلحتك فين وهتنتخب مين وليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أسامة كمال، تعليقا على انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إن المواطن عليه مسؤولية معرفة «مصلحته فين وهينتخب مين وليه.. ومين يقدر يطرح القضايا بتاعته».

وأضاف خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، مساء اليوم السبت، أن ملايين الناخبين يخصهم الانتخابات البرلمانية بشكل مباشر، متابعا: «لو لسة شايف نفسك صفر ع الشمال، ماحدش هينقلك لخانة الصفر ع اليمين».

وأكد أن المواطنين لا يجاملون الوطن بالمشاركة في الانتخابات، متابعا: «لو عضو المجلس اللي فات ماعملكش حاجة، عاقبه وصوت ضده، لأن ساعتها حتى لو نجح ع الحركرك هيبقى زي أبو50% مالوش عين ويمكن يحس انه في حتة ما استحقهاش عن جدارة».

وأكد أن المرشحين الجديرين بالفوز لن يستخدموا آليات إغراء المواطن مثل توزيع الأموال أو الزيت والسكر، متابعا: «عد حوالي 9 سنين من اول استفتاء وانتخابات بعد الثورة، شفنا النتيجة يوم ورا يوم وشهر ورا شهر.. برضه بقول لك انت حر، عقلك في راسك تعرف خلاصك، عايز تنزل انزل، عايز تركن اركن بس ما تشتكيش بعدها»

وطالب العازفين عن المشاركة بعدم الشكوى للإعلام، قائلا: «ماتبعتليش ولا تبعت للاعلام رسالة شكوى، لأن الشخص الصح هو النايب بتاعك اللي انت اخترته.. هو اللي شغلته يشوف لعيالك شغل، هو اللي يحل مشكلة الثانوية العامة، هو اللي يشوف اكوام القمامة.. خلص عهد الاعلام اللي يطلع يقول فالمسئولين يستجيبوا».

وأوضح أن النواب منوط بهم محاسبة الوزير وسحب الثقة من الحكومة ككل، متابعا: «لو كان المجلس اللي فات ما عملش، يبقى انت يا ما اخترتش اصلاً أو اخترت غلط أو اخترت صح بس اللي حواليك ماختاروش صح».

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