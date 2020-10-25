شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال يستشهد بكلمات جبران خليل جبران في بداية برنامجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الإعلامي أسامة كمال، مقدمة برنامجه مستشهدا بالشاعر جبران خليل جبران عندما قال: «الحياة موكب عظيم.. ينظر إليه البطيء فيحسبه سريع جدا فيهرب منه، وينظر له سريع الخطى فيحسبه بطيء ويهرب منه، تعلمت الصمت من الثرثار والتسامح من المتعصب واللطف من الغليظ، والأغرب أنني لا اعترف بجميل هؤلاء المعلمين».

وأضاف خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، مساء اليوم السبت، أن الحياة سريعة الوتيرة، متابعا: «فاكر اليوم اللي أول شعرة بيضا ظهرت في راسك، ولا أول تجعيدة في وشك، ولا أول مرة خطوتك تقلت ولا نفسك ابتدى يخونك.. ليه لأن الكلام ده بيحصل في صمت والوقت يجري والعمر يجري».

وأوضح أن الحياة تتطلب تحقيق الإنجازات، مؤكدًا أن كتب التاريخ لا تتذكر سوى القادة والعظماء، متابعا: «لا راسك هتطول السما ولا رجليك هتخرق الأرض.. امشي في رحاب الله على بركة الله وبسم الله وتوكل على الله».