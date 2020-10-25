شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ«مستقبل وطن»: «السيسي لا ينتمي لحزب.. وحزبه الوحيد هو الشعب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لبعض أعضاء حزب «مستقبل وطن» في انتخابات مجلس الشعب بدائرتي العجوزة والدقي.
وقال مرتضى، خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «أحمد مرتضى كان عنده انتخابات وعايز أقول رسالة لبعض أعضاء حزب مستقبل وطن في الدقي والعجوزة، بلاش اللي انتم بتعملوه ده».
وأوضح: «الرئيسي السيسي ليس لديه حزب، وأعلن أن حزبه هو الشعب المصري فقط».
وواصل: «الرئيس الأسبق مبارك كان حزبه هو الوطني، وجمال عبدالناصر كان ينتمي للحزب الاشتراكي، ولكن الرئيس السيسي أعلنها بأنه لا ينتمي لحزب وأن حزبه الوحيد هو الشعب».
وأتم رسالته لبعض أعضاء حزب مستقبل وطن: «الرئيس السيسي ليس في حاجة لما تفعلوه، وأتمنى أن تكفوا عن تصرفاتكم التي وقعت خلال انتخابات مجلس الشعب أمس السبت بالعجوزة والدقي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور لـ«مستقبل وطن»: «السيسي لا ينتمي لحزب.. وحزبه الوحيد هو الشعب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.