شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ«مستقبل وطن»: «السيسي لا ينتمي لحزب.. وحزبه الوحيد هو الشعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لبعض ‏أعضاء حزب «مستقبل وطن» في انتخابات مجلس الشعب بدائرتي العجوزة ‏والدقي‎.‎

وقال مرتضى، خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «أحمد مرتضى ‏كان عنده انتخابات وعايز أقول رسالة لبعض أعضاء حزب مستقبل وطن ‏في الدقي والعجوزة، بلاش اللي انتم بتعملوه ده».

‎وأوضح: «الرئيسي السيسي ليس لديه حزب، وأعلن أن حزبه هو الشعب ‏المصري فقط».‎

وواصل: «الرئيس الأسبق مبارك كان حزبه هو الوطني، وجمال ‏عبدالناصر كان ينتمي للحزب الاشتراكي، ولكن الرئيس السيسي أعلنها ‏بأنه لا ينتمي لحزب وأن حزبه الوحيد هو الشعب».‎

وأتم رسالته لبعض أعضاء حزب مستقبل وطن: «الرئيس السيسي ليس في ‏حاجة لما تفعلوه، وأتمنى أن تكفوا عن تصرفاتكم التي وقعت خلال ‏انتخابات مجلس الشعب أمس السبت بالعجوزة والدقي‎».

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